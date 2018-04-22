Непомнящий: как можно пропустить эпизод, когда Гранквист ударил Витиньо?

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал эпизод матча 27-го тура РФПЛ ЦСКА — «Краснодар» (2:1), когда защитник гостей Андреас Гранквист нарушил правила на форварде «армейцев» Витиньо.

«Удивительно, как можно не обратить внимание на эпизод, когда Гранквист ударил Витиньо. Даже если бы не было касания головы, всё равно была опасная игра со стороны футболиста «Краснодара». Мне кажется, уже постфактум, посмотрев на состояние игроков, судья имеет право вынести наказание. Я за то, чтобы как можно скорее в нашем футболе появились видеоповторы», — сказал Непомнящий в эфире телеканала «Наш футбол».