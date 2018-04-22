Вратарь «Тосно» Юрченко: тяжело играть против трёх судей и 11 соперников

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко раскритиковал судейство в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром».

«Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек», — приводит слова Юрченко «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что судьи своими свистками мешали «Тосно» играть в футбол.

«Нас заведомо «топят», так тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток. У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело», — заявил Юрченко.

Ранее пермский «Амкар» в гостевом матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) одержал победу над «Тосно» со счётом 2:0.