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Вратарь «Тосно» Юрченко: тяжело играть против трёх судей и 11 соперников
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Вратарь «Тосно» Юрченко: тяжело играть против трёх судей и 11 соперников 

RT на русском 15 минут назад
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко раскритиковал судейство в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром».
«Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек», — приводит слова Юрченко «Спорт-Экспресс».
Он также считает, что судьи своими свистками мешали «Тосно» играть в футбол.
«Нас заведомо «топят», так тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток. У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело», — заявил Юрченко.
Ранее пермский «Амкар» в гостевом матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) одержал победу над «Тосно» со счётом 2:0.
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