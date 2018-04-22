Ещё
Витиньо: «Муса — огромный молодец, сумел дважды в концовке поразить ворота соперника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Витиньо: «Муса — огромный молодец, сумел дважды в концовке поразить ворота соперника» 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард ЦСКА Витиньо подвёл итоги встречи с «Краснодаром» (2:1) в эксклюзивном интервью корреспонденту портала "Евро-футбол.ру" Максиму Фридману.
— Матч был крайне тяжелым. Рад, что удалось переломить ход игры и одержать важнейшую победу. «Краснодар» оказывал серьёзное давление на нас, что привело к первому забитому мячу в наши ворота. Однако Муса — огромный молодец, сумел дважды в концовке поразить ворота соперника. Очень важная победа. Бороться за чемпионство практически невозможно, но Лига чемпионов — реальная цель, к которой мы идём.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ганчаренко: "За счёт того, что у нас есть стержень, мы сумели переломить и одержать непростую победу" Жиру и Мората вывели "Челси" в финал Кубка Англии Ганчаренко: "Стоило, видимо, раньше поговорить на повышенных тонах с Муса и поругаться"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение