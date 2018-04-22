Витиньо: «Муса — огромный молодец, сумел дважды в концовке поразить ворота соперника»

Максиму Фридману. Форвард ЦСКА Витиньо подвёл итоги встречи с «Краснодаром» (2:1) в эксклюзивном интервью корреспонденту портала "Евро-футбол.ру"

— Матч был крайне тяжелым. Рад, что удалось переломить ход игры и одержать важнейшую победу. «Краснодар» оказывал серьёзное давление на нас, что привело к первому забитому мячу в наши ворота. Однако Муса — огромный молодец, сумел дважды в концовке поразить ворота соперника. Очень важная победа. Бороться за чемпионство практически невозможно, но Лига чемпионов — реальная цель, к которой мы идём.