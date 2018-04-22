Газинский: «Краснодару» не хватало Смолова в матче с ЦСКА 

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал поражение в гостевом поединке 27-го тура российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).
«Первый тайм сыграли не лучшим образом. ЦСКА доминировал. Во втором выровняли игру. Удалось забить первыми. Но потому пропустили два мяча. Получилось, что ЦСКА дожал нас. Ничья была бы более приятной для нас. Смолова безусловно не хватало. Он лидер команды», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, форвард «Краснодара» Фёдор Смолов не имел права участвовать в матче из-за перебора жёлтых карточек.