Дарко Бодул: «Амкар» способен избежать стыков. Выиграем одну, две игры и хорошо закончим сезон

После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее

— Игра была очень важна для нас. Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть одну, две игры и мы хорошо закончим сезон.

— Команда способна избежать стыков? — Конечно, мы сегодня это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо, — передает слова Бодула корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Амкар» обыграл «Тосно» со счетом 2:0. Отличились Александр Рязанцев , который реализовал 11-метровый удар, и Михаил Костюков . Тосненцы с 24 очками идут на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, пермяки с 31 баллом занимают 12-е место.