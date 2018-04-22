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Дарко Бодул: «Амкар» способен избежать стыков. Выиграем одну, две игры и хорошо закончим сезон
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Дарко Бодул: «Амкар» способен избежать стыков. Выиграем одну, две игры и хорошо закончим сезон 

Советский спорт 13 минут назад
Фото: Советский спорт
После такого матча «Тосно» спартаковцы будут недоумевать еще сильнее
— Игра была очень важна для нас. Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть одну, две игры и мы хорошо закончим сезон.
— Команда способна избежать стыков? — Конечно, мы сегодня это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо, — передает слова Бодула корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Амкар» обыграл «Тосно» со счетом 2:0. Отличились Александр Рязанцев, который реализовал 11-метровый удар, и Михаил Костюков. Тосненцы с 24 очками идут на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, пермяки с 31 баллом занимают 12-е место.
В 28-м туре «Тосно» 29 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», «Амкар» в тот же день примет «Спартак».
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