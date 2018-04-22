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Жиру: «Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с „Челси“, это цель»
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Жиру: «Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с „Челси“, это цель» 

Soccer News 6 минут назад
Фото: Soccer News
Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о матче с «Саутгемптоном» (2:0).
"Мой гол? Азар отдал мне пас, я хотел попробовать что-то сделать, увидел защитников. Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать. Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с «Челси», это цель. Мы хотим выиграть этот трофей, для меня это тоже особенное соревнование. Мы с нетерпением ждем потрясающего финала" — приводит слова Жиру ВВС.
Отметим, что в финале Кубка, который состоится 19 мая, «Челси» предстоит встретиться с "Манчестер Юнайтед".
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