Жиру: «Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с „Челси“, это цель»

Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о матче с «Саутгемптоном» (2:0).

"Мой гол? Азар отдал мне пас, я хотел попробовать что-то сделать, увидел защитников. Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать. Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с «Челси», это цель. Мы хотим выиграть этот трофей, для меня это тоже особенное соревнование. Мы с нетерпением ждем потрясающего финала" — приводит слова Жиру ВВС.