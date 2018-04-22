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Сергей Андронов: «С нолем голом невозможно выиграть. Надо смотреть правде в лицо»
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Сергей Андронов: «С нолем голом невозможно выиграть. Надо смотреть правде в лицо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
«Ак Барс» — чемпион! И это заслуженно
Капитан ЦСКА Сергей Андронов после поражении в финале Кубка Гагарина от «Ак Барса» (0:1, 1-4 в серии) посетовал на реализацию голевых моментов.
— Какой дадите комментарий по итогам завершившегося сезона?
— Да какой комментарий? Спасибо больше болельщикам нашим, всем, кто переживал за ЦСКА. Пока тяжело что-то сказать, какие-то комментарии. К сожалению, надо смотреть правде в лицо и понимать, что мы проиграли этот финал, сделали не то, что надо было.
— Вы владели инициативой на протяжении всего матча.
— Старались играть поактивнее, у нас дороги назад не было. Реализация моментов подвело. С нолем голов невозможно выиграть. (Игорь ЕРОНКО)
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 Ещё 4 источника 
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