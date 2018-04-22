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Россияне выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда
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Россияне выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда 

Газета.Ru 1 час назад
Пользователи соцсетей выбрали имя молодой самке дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда», передает НСН.
Такое голосование проводилось впервые. Теперь леопарда под номером Leo 61F зовут Тайга. Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Изначально пользователи предложили более 600 вариантов имен. Из них выбрали пять. Тайга стало самым популярным.
Впервые самка Тайга попала в объектив фотоловушки в 2015 году. Ученые отличают леопардов по неповторимому рисунку на шкуре. Каждому хищнику, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер. Кроме того, леопардам дают имена.
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