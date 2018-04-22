Россияне выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда

Пользователи соцсетей выбрали имя молодой самке дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда», передает НСН.

Такое голосование проводилось впервые. Теперь леопарда под номером Leo 61F зовут Тайга. Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Изначально пользователи предложили более 600 вариантов имен. Из них выбрали пять. Тайга стало самым популярным.

Впервые самка Тайга попала в объектив фотоловушки в 2015 году. Ученые отличают леопардов по неповторимому рисунку на шкуре. Каждому хищнику, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер. Кроме того, леопардам дают имена.