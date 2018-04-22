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Кожевников: у Казани всё замечательно, она победила за счёт порядка
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Кожевников: у Казани всё замечательно, она победила за счёт порядка 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, за счёт чего казанский «Ак Барс» смог одержать победу в Кубке Гагарина — 2018.
“У «Ак Барса» всё в полном порядке. Там всё сработало, легионеры здорово сыграли. Когда было нужно, они становились лидерами и забивали. Вот и сегодня отличился Клинкхаммер. Гарипов отстоял замечательно в этих играх. Вообще, вся команда сыграла грамотно, не отбрасывалась, держала свою марку в обороне. У Казани всё замечательно, она победила за счёт порядка”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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