Витинью: «Сомневаюсь, что Гранквист сделал это специально. Возможно, потребуется накладывать швы»

Нападающий ЦСКА Витинью после матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) рассказал о травме, полученной после верховой борьбы с Андреасом Гранквистом . Последний шипами попал по лицу бразильца.

— Было крайне важно одержать победу над ближайшим преследователем, — отметил Витинью. — Мы должны продолжать биться и выигрывать матчи.

Удар был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы. Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке. (Константин КОЛМАКОВ)

ЦСКА — Краснодар