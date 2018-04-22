Хьюз посетовал на судейские ошибки

Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз дал комментарий после поражения от «Челси» в финале Кубка лиги.

"Был момент, когда Кабальеро допустил ошибку, не сумев зафиксировать мяч. Думаю, арбитрам нужно было воспользоваться системой ВАР и пересмотреть эпизод. Я удивлён, что они так быстро приняли решение, ведь Остин не сделал ничего плохого в том эпизоде. Кроме того, во время одного углового Жиру сыграл рукой. Так что мы чувствуем себя тяжело.

На следующих выходных нам предстоит очень важный матч в Премьер-лиге, поэтому мы быстро забудем о разочаровании", — цитирует Хьюза BBC.