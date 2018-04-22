Британские зоозащитники возмутились появлению циркового медведя на футбольном поле в Пятигорске

Матч 27‐го тура профессиональной футбольной лиги, состоявшийся 15 апреля в Пятигорске, открыл цирковой медведь по кличке Тима, передает телеканал «360».

В Англии это сочли за издевательство над животным и пожелали россиянам начать гордиться медведями как своим национальным символом.

В начале медведь поприветствовал зрителей, помахав им лапой. Затем он взял из рук дрессировщика мяч и передал его главному судье матча. На этом участие медведя в «шоу» закончилось. Зрители на трибунах и футболисты, выстроившиеся на поле в ожидании первого свистка арбитра, аплодировали мишке.

На видеоролик, выложенный в интернет, обратили внимание за рубежом. Однако там он вызвал диаметрально противоположную реакцию. Так, британские зоозащитники раскритиковали решение организаторов матча вывести медведя и указали на то, что скорее всего в процессе дрессировки животное перенесло много боли и насилия.

"Мало того, что это бесчеловечно и за пределами понимания, использовать медведя в качестве пленного слуги для доставки футбольного мяча — это ещё и крайне опасно", — рассказала глава британского общества защиты животных Элиза Аллен.

Также зоозащитница усмотрела, что зубы и когти животного с жестокостью удалены.