«Манчестер Сити» забил в ворота «Суонси Сити» пять безответных мячей

«Манчестер Сити» на своем поле добился разгромной победы над «Суонси Сити» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает "Советский спорт"

В активе «Манчестер Сити» 90 очков. «Суонси Сити» с 33 баллами располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиге.

Англия — Премьер-лига. 35-й тур "Манчестер Сити" (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 5:0 Голы: 1:0 — Сильва — 12, 2:0 — Стерлинг — 16, 3:0 — Де Брейне — 54, 4:0 — Силва — 64, 5:0 — Жезус — 88