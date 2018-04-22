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«Манчестер Сити» забил в ворота «Суонси Сити» пять безответных мячей
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«Манчестер Сити» забил в ворота «Суонси Сити» пять безответных мячей 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Манчестер Сити» на своем поле добился разгромной победы над «Суонси Сити» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает "Советский спорт".
В составе новых чемпионов Англии авторами забитых мячей стали Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва и Габриэл Жезус.
В активе «Манчестер Сити» 90 очков. «Суонси Сити» с 33 баллами располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиге.
Англия — Премьер-лига. 35-й тур "Манчестер Сити" (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 5:0 Голы: 1:0 — Сильва — 12, 2:0 — Стерлинг — 16, 3:0 — Де Брейне — 54, 4:0 — Силва — 64, 5:0 — Жезус — 88
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