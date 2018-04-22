Чернышенко считает, что «Лада» сможет в будущем претендовать на возвращение в КХЛ

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Тольяттинская «Лада» сможет в будущем претендовать на возвращение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

"В Тольятти коллегам нужно еще грамотно распорядиться тем, что им предоставила лига, — сказал Чернышенко. — Совет директоров в виде исключения дал возможность им защитить игроков, у них будет месяц на то, чтобы этих игроков реализовать. Предполагаю, что через какое-то время команда в Тольятти, где хоккей на высоком уровне, может соответствовать уровню клубов лиги и претендовать на возвращение в КХЛ, но пока об этом рано говорить".

В марте совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка.

По этим показателям «Лада» заняла предпоследнее место в лиге, при этом непосредственно по спортивным результатам клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ оказался на 13-м месте Восточной конференции из 14. Позднее стало известно, что «Лада» будет выступать в Высшей хоккейной лиге.