Дзюба: «Такие игры украшают наш чемпионат, жаль, что не удалось победить»

— Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить, — приводит слова Дзюбы клубный сайт. — На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву , которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

— Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

— Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.