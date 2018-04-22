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Дзюба: «Такие игры украшают наш чемпионат, жаль, что не удалось победить»
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Дзюба: «Такие игры украшают наш чемпионат, жаль, что не удалось победить» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с петербургским "Зенитом".
— Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить, — приводит слова Дзюбы клубный сайт. — На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.
— Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?
— Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.
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