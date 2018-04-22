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Станислав Галиев: «Завтра в Казани надо делать выходной»
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Станислав Галиев: «Завтра в Казани надо делать выходной» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после победы в Кубке Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) отметил, что секрет казанцев заключается в командной игре. По его словам, все матчи были очень тяжелые.
— Я вернулся — значит так должно было быть. Я знал, что эта команда ставит только высокие цели, — отметил Галиев. — Спасибо, что дали сыграть мне тут. Спасибо, что верили в меня до последнего. Спасибо болельщикам. Думаю, что надо завтра в Казани делать выходной.
Все матчи финала были тяжелые. Это была очень командная и волевая игра. Все бились, ложились, пластались — от этого и результат. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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