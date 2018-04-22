Станислав Галиев: «Завтра в Казани надо делать выходной»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после победы в Кубке Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) отметил, что секрет казанцев заключается в командной игре. По его словам, все матчи были очень тяжелые.

— Я вернулся — значит так должно было быть. Я знал, что эта команда ставит только высокие цели, — отметил Галиев. — Спасибо, что дали сыграть мне тут. Спасибо, что верили в меня до последнего. Спасибо болельщикам. Думаю, что надо завтра в Казани делать выходной.