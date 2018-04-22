Фотосессию с эффектными девушками провели в Приморье на трассе для внедорожников

Она прошла в лесу.

Инстаграм-паблик vnedorozhniki_dv, посвященный внедорожной автомобильной технике, опубликовал серию фотографий, которые были сделаны на одной из специальных трасс. Участниками фотосессии стали эффектные девушки-модели, которые весьма необычно смотрелись на фоне брутальной техники, покрытой грязью, и бездорожья.

Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

21 Апр 2018 в 4:27 PDT Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

21 Апр 2018 в 2:26 PDT Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

20 Апр 2018 в 6:44 PDT Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

19 Апр 2018 в 7:54 PDT Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

20 Апр 2018 в 3:26 PDT Банда в сборе? Все получилось так, как мы задумывали! Спасибо всем, кто был там!? Огромное спасибо фотографу @zinaidadream за шикарные фото и сложную работу!? @zinaidadream @amadaxtreme_profender @on_radio @myrka_ @elvira_yarina @natalia_asta @moroz_off_125 @ilona_makeup_vl @yanalexa21 @galtsevviktor @smolenskyoleg @egorshishmarev @artemboy @natali_amazonka?Ставь наш хештег #vnedorozhniki_dv, Присылай фото и видео с ваших поездок с описанием места съёмки. Лучшие появятся в ленте. ?+79024816547?? рекомендую подписаться на @on_radio Все о радиосвязи @rybalka_i_okhota_dv Охота и рыбалка #vnedorozhniki_dv#Владивосток#приморье4x4vl#RFC#4х4#долби_не_ссы Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)

19 Апр 2018 в 4:58 PDT Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)

18 Апр 2018 в 6:35 PDT