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Фотосессию с эффектными девушками провели в Приморье на трассе для внедорожников
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Фотосессию с эффектными девушками провели в Приморье на трассе для внедорожников 

Prim.News 49 минут назад
Она прошла в лесу.
Инстаграм-паблик vnedorozhniki_dv, посвященный внедорожной автомобильной технике, опубликовал серию фотографий, которые были сделаны на одной из специальных трасс. Участниками фотосессии стали эффектные девушки-модели, которые весьма необычно смотрелись на фоне брутальной техники, покрытой грязью, и бездорожья.
Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
21 Апр 2018 в 4:27 PDT  Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
21 Апр 2018 в 2:26 PDT  Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
20 Апр 2018 в 6:44 PDT  Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
19 Апр 2018 в 7:54 PDT  Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
20 Апр 2018 в 3:26 PDT  Банда в сборе? Все получилось так, как мы задумывали! Спасибо всем, кто был там!? Огромное спасибо фотографу @zinaidadream за шикарные фото и сложную работу!? @zinaidadream @amadaxtreme_profender @on_radio @myrka_ @elvira_yarina @natalia_asta @moroz_off_125 @ilona_makeup_vl @yanalexa21 @galtsevviktor @smolenskyoleg @egorshishmarev @artemboy @natali_amazonka?Ставь наш хештег #vnedorozhniki_dv, Присылай фото и видео с ваших поездок с описанием места съёмки. Лучшие появятся в ленте. ?+79024816547?? рекомендую подписаться на @on_radio Все о радиосвязи @rybalka_i_okhota_dv Охота и рыбалка #vnedorozhniki_dv#Владивосток#приморье4x4vl#RFC#4х4#долби_не_ссы  Публикация от ВНЕДОРОЖНИКИ/ДЖИПЫ (@vnedorozhniki_dv)
19 Апр 2018 в 4:58 PDT  Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)
18 Апр 2018 в 6:35 PDT
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