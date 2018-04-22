Александр Бурмистров: «Мечта сбылась! Мы вернули Кубок Гагарина в Казань»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, он поверил в победу только после сирены.

— Эмоции самые лучшие! Мы выиграли, и вернули кубок в Казань!, — отметил Бурмистров.

— Детская мечта исполнилась?

— Конечно! Всегда все хотят выиграть за свою родную команду. Я хотел стать чемпионом, и самое лучшее в том, что мы сделали это именно здесь в Казани!

— Только на награждении его увидел. Я очень болел за тот «Ак Барс». Я был в нем, когда был маленьким.

— Какой сильнее?

— Ну они выиграли два раза, а мы только один. Нам есть куда стремиться. Планы грандиозные.

— В какой момент поняли, что Кубок уже никуда не денется?

— Только после сирены. Не раньше.

— Показалось, что это был самый тяжелый матч для «Ак Барса» в этой серии.

— Для ЦСКА это был последний матч. Они давили. Мы пытались забить, пластались, боролись! Мы бились, друг друга страховали, ложились под шайбу — это весь секрет.

— Можно сказать, что переломный момент — это удаление, которое вы заработали?

— Не могу так сказать. Вся игра была переломная.

— Как настраивались на игру?

— У нас была такая штука перед игрой — мы все хлопали в ладоши под песню. Так готовились.

— Что за песня?