Александр Бурмистров: «Мечта сбылась! Мы вернули Кубок Гагарина в Казань» 

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, он поверил в победу только после сирены.
— Эмоции самые лучшие! Мы выиграли, и вернули кубок в Казань!, — отметил Бурмистров.
— Детская мечта исполнилась?
— Конечно! Всегда все хотят выиграть за свою родную команду. Я хотел стать чемпионом, и самое лучшее в том, что мы сделали это именно здесь в Казани!
— Успели поговорить с Алексеем Морозовым?
— Только на награждении его увидел. Я очень болел за тот «Ак Барс». Я был в нем, когда был маленьким.
— Какой сильнее?
— Ну они выиграли два раза, а мы только один. Нам есть куда стремиться. Планы грандиозные.
— В какой момент поняли, что Кубок уже никуда не денется?
— Только после сирены. Не раньше.
— Показалось, что это был самый тяжелый матч для «Ак Барса» в этой серии.
— Для ЦСКА это был последний матч. Они давили. Мы пытались забить, пластались, боролись! Мы бились, друг друга страховали, ложились под шайбу — это весь секрет.
— Можно сказать, что переломный момент — это удаление, которое вы заработали?
— Не могу так сказать. Вся игра была переломная.
— Как настраивались на игру?
— У нас была такая штука перед игрой — мы все хлопали в ладоши под песню. Так готовились.
— Что за песня?
— «Без косяка». (Артур ЕНИКЕЕВ)