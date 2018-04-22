Зинэтула Билялетдинов: «Я хочу, чтобы журналисты уважали тех, с кем общаются. А губастиков сюда не пускать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов — об общении с журналистами. Сегодня казанский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал трехкратным обладателем трофея.

— Не обижаетесь на прессу больше?

— Все говорят, что не хочу общаться. Просто я хочу, чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь. Если будете задавать корректные вопросы, тогда буду отвечать и говорить, что на самом деле. Мы должны все делать для хоккея, тогда и мы будем говорить, какие мы принимаем решения. Тогда и вам будет интересно. А губастиков сюда не пускать. (Игорь ЕРОНКО)

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