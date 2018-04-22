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Билялетдинов: кого могу выделить? Команду! Они все честно трудились
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Билялетдинов: кого могу выделить? Команду! Они все честно трудились 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-1 в серии).
«Это замечательная игра, которая интересна всем. Думаю, вы не пожалели, потому что хоккей сплачивает людей. Очень много полезного, хорошего было в хоккее, я хочу, чтобы люди приводили детей в хоккей, а мы им поможем, чтобы они выросли хорошими хоккеистами, хорошими людьми. Кого могу выделить? Команду! Вы знаете, про меня говорят, что я не хочу общаться… Я хочу общаться, но я хочу уважения. Чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь, какие вопросы задаёте. Тогда и они будут уважать вас, отвечать достойно и говорить то, что на самом деле. Когда ты видишь, что вопрос каверзный, не очень приятно, не должны мы так работать. Мы должны делать всё для хоккея, чтобы люди получали удовольствие. Тогда мы тоже будем открытыми, будем говорить то, что мы видим, что считаем нужным, какие мы принимаем решения. И вам будет интересно. Отмечу всю команду. Конечно, каждый играл на своём уровне, но все выполняли одну задачу. Отдача была огромная, я не могу кого-то упрекнуть, даже язык не повернётся. Они все честно трудились — одни забивали, другие оборонялись. Вся команда работала, они молодцы, я очень рад за них. Гарипов — молодец. Для него плюс, что он смог преодолеть себя. Были у него неудачи, но он нашёл ключ, чтобы выиграть. Он прежде всего себе доказал, что может играть на хорошем уровне и выигрывать», — цитирует слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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