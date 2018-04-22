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Маленькая лиса подружилась с двумя осиротевшими барсуками
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Маленькая лиса подружилась с двумя осиротевшими барсуками 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Двухмесячная лиса и двое осиротевших барсука подружились на век. Кажется, что уже никакая сила не заставит их расстаться друг с другом. В английском центре спасения диких животных, лисенок Фиби нашла новую семью ‐ барсуков Бетти и Беллу. Об этом рассказал Daily Mail.
Источник фото: Канал 360tv
Когда двухмесячную Фиби принесли в центр, сотрудники не знали что делать, ведь у них не было других лисиц, чтобы поселить зверька с ними. Животному нужна была поддержка и пища, но дикий зверь не привык полагаться на помощь людей.
Тогда персонал решил проверить, найдет ли Фиби общий язык с двумя другими спасенными малышами. Лисенка подселили к двум осиротевшим барсучихам — Бетти и Белле. Несмотря на то, что в дикой природе эти виды избегают друг друга, Фиби подружилась с новыми соседями.
Как отметила Директор центра Александра Фармер, все были рады видеть, что они стали очень близки. «Было приятно видеть, как они кормятся, спят и даже играют вместе», — поделилась Фармер.
Родителей Фиби никто так и не нашел. Лисенок лежал в картонной коробке в Лидс, пока его не доставили в центр.
Бетти и Белла приехали к Фиби из Мелтхема в Западном Йоркшире. Их мать задавила машина неподалеку от места, где их нашли.
Несмотря на то, что барсуки — доминирующий вид: в дикой природе они выгоняют лис со своей территории, Фиби, Бетти и Белла помогли друг другу встать на ноги и вернуться в естественную среду.
Источник фото: Канал 360tv
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