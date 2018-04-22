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Джефф Монсон провел тренировку для юных спортсменов в Наро‐Фоминске
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Джефф Монсон провел тренировку для юных спортсменов в Наро‐Фоминске 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Легендарный Джефф Монсон отрабатывает свои приемы на подмосковных юниорах. Точнее ‐ вместе с ними. В Наро‐Фоминске он провел закрытую тренировку и мастер‐класс. Всех желающих поучиться у того, кто не нуждается в представлении, не вмещал зал, сообщил телеканал «360».
Монсона окружили плотным кольцом, чтобы взять автографы. Детский психолог по специальности, по факту экс-чемпион планеты по грэпплингу, джиу-джитсу и смешанным единоборствам, он тренирует маленьких спортсменов из Наро-Фоминска. Постоянный соперник Емельяненко, Монсон пытается говорить на русском, признается в симпатиях к творчеству Толстого и небольшим подмосковным городам.
Мне очень по душе небольшие города, потому что они мне напоминает мой родной город Сент-Пол в США. Я очень много знаю людей, американцев, которые путешествуют в Россию и русских, которые путешествуют по Америке. Проблем отношений между людьми и народами не существует. Чаще всего, это на высоком правительственном уровне. Я считаю, что могу быть почетным послом дружбы между нашими странами и кое-что уже делаю в этом направлении
— Джефф Монсон.
В центре зала Монсон с переводчиком. Он еще не настолько знает русский, чтобы общаться на нем с детьми. А английский понимают не все спортсмены. Девушка, немного смущенно, пытается донести слова и даже немного копирует интонации.
Именно с грэпплинга и начинал свой путь Монсон. Этот вид борьбы в Московской области набирает популярность хорошими темпами, и Наро-Фоминск — один из центров развития грэпплинга в Подмосковье. Мастер-класс Монсона — часть большой программы по поддержке детско-юношеского спорта и развитию единоборств, которую реализуют в Наро-Фоминске. Здесь культивируются основные виды борьбы — вольная, греко-римская, грэпплинг, а также каратэ, самбо и тайский бокс.
Среди своих он не только здесь, в Наро-Фоминске, но и вообще, в России. Патриот нашей страны, он так долго хотел получить российское гражданство и право выступать под нашим триколором, а сейчас ждет, пока в Красногорске откроется школа единоборств его имени. Ждут этого и подмосковные дети, которые смогут тренироваться там бесплатно.
Ранее телеканал «360» сообщил, что известный боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон откроет школу боевых искусств в подмосковном Красногорске.
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