Ещё
Фанаты немецкого клуба устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты немецкого клуба устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Reuters
Немецкий клуб «Мадгебург» оформил выход во вторую Бундеслигу, сообщает «Советский спор».
По информации агентства Ruptly TV, болельщики клуба устроили массовые гуляния на площади Хассельбах, чтобы отпраздновать данный успех.
После того, как фанаты применили на улице пиротехнику, в дело вмешались пожарные. Болельщики «Мадгебурга» крайне агрессивно отреагировали на это и стали закидывать их бутылками и файерами.
Это спровоцировало столкновения и с полицией, которая была вынуждена применить водяные пушки.
В результате беспорядков пострадали 28 сотрудников правоохранительных органов. 11 фанатов были задержаны.
Ранее сообщалось, что в Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва.
Газета.Ru: последние новости
Россияне выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда Ушел из жизни легендарный рестлер Бруно Саммартино Британские зоозащитники возмутились появлению циркового медведя на футбольном поле в Пятигорске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё14
Определился победитель Кубка Гагарина11
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тренер «Краснодара» объяснил поражение от ЦСКА
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение