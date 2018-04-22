Фанаты немецкого клуба устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу

Немецкий клуб «Мадгебург» оформил выход во вторую Бундеслигу, сообщает «Советский спор».

По информации агентства Ruptly TV, болельщики клуба устроили массовые гуляния на площади Хассельбах, чтобы отпраздновать данный успех.

После того, как фанаты применили на улице пиротехнику, в дело вмешались пожарные. Болельщики «Мадгебурга» крайне агрессивно отреагировали на это и стали закидывать их бутылками и файерами.

Это спровоцировало столкновения и с полицией, которая была вынуждена применить водяные пушки.

В результате беспорядков пострадали 28 сотрудников правоохранительных органов . 11 фанатов были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва.