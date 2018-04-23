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Лука Модрич: Возможно, под занавес карьеры я перееду в США
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Лука Модрич: Возможно, под занавес карьеры я перееду в США 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— В «Реале» надо показывать высокий уровень в каждом матче, иначе в этом клубе будет трудно задержаться.
Мы стали первой командой, которая смогла два раза подряд выиграть Лигу Чемпионов, и это потрясающе. Мы побеждали клубы, которых считали фаворитами. Мы чувствуем себя хорошо и неплохо идем в текущем турнире.
Продолжить карьеру в США? Никогда не знаешь, что случится. У меня есть еще два года контракта с «Реалом», и яно всегда говорил, что хочу завершить карьеру в Мадриде. Если нет, возможно, я перееду в США. Я не забегаю далеко вперед.
В сборной Хорватии собраны талантливые игроки. Для такой небольшой страны у нас достаточно отличных спортсменов. Это честь быть капитаном своей национальной команды, — цитирует Мдорича Marca.
В среду «Реал» на выезде проведет первый матч с «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
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