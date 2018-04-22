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Модрич: «Переезд в МЛС? Почему бы и нет»
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Модрич: «Переезд в МЛС? Почему бы и нет» 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не исключил свой переезд в американскую МЛС.
"Переезд в МЛС? Пока что ничего не известно. У меня есть два года контракта с «Мадридом», и я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь. Но если этому не суждено будет случиться, то почему бы и нет. Я живу сегодняшним днем, иду шаг за шагом, и я не заглядываю так далеко в свое будущее, потому что необходимо оценивать свое состояние здесь и сейчас. В «Реале» необходимо выкладываться по максимуму в каждой игре, потому что иначе остаться здесь будет трудно", — приводит слова 32-летнего хавбека Marca.
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