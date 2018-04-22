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Бистрович: «Матч с „Краснодаром“ — почти как дерби»
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Бистрович: «Матч с „Краснодаром“ — почти как дерби» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после матча 27-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на своем поле обыграли «Краснодар» (2:1), пообщался с корреспондентом Sport24.ru Данилой Игнатовым, ответив на ряд вопросов.
«Краснодар» — очень сильная команда, она играет в хороший футбол — комбинационный, много передач. Когда соперник забил гол первым, мы немного разозлились, показали характер и в итоге победили.
Не показалось ли мне, что «Краснодар» играл грубо? Это нормально, когда идет такое принципиальное противостояние. Матч с «Краснодаром» — почти как дерби.
Что касается штрафных в моем исполнении, то это просьба тренера, Гончаренко сделал подсказку. У Головина было небольшое повреждение, и поэтому к мячу подошел я.
Бистрович признался, что до старта матча с «Краснодаром» игроки ЦСКА фрагментами смотрели встречу «Арсенала» и «Зенита» (3:3).
«Видели пару моментов, смотрели кусками. Но, выходя на поле, уже знали итоговый результат. И это нас вдохновило. Следующий матч против «Зенита»? Тоже будет очень трудно. Сильная команда, но мы сделаем все, чтобы победить. Наша цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом Sport24.ru Данилой Игнатовым.
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