Бистрович: «Матч с „Краснодаром“ — почти как дерби»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после матча 27-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на своем поле обыграли «Краснодар» (2:1), пообщался с корреспондентом Sport24.ru Данилой Игнатовым , ответив на ряд вопросов.

«Краснодар» — очень сильная команда, она играет в хороший футбол — комбинационный, много передач. Когда соперник забил гол первым, мы немного разозлились, показали характер и в итоге победили.

Не показалось ли мне, что «Краснодар» играл грубо? Это нормально, когда идет такое принципиальное противостояние. Матч с «Краснодаром» — почти как дерби.

Что касается штрафных в моем исполнении, то это просьба тренера, Гончаренко сделал подсказку. У Головина было небольшое повреждение, и поэтому к мячу подошел я.

Бистрович признался, что до старта матча с «Краснодаром» игроки ЦСКА фрагментами смотрели встречу «Арсенала» и «Зенита» (3:3).

«Видели пару моментов, смотрели кусками. Но, выходя на поле, уже знали итоговый результат. И это нас вдохновило. Следующий матч против «Зенита»? Тоже будет очень трудно. Сильная команда, но мы сделаем все, чтобы победить. Наша цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом Sport24.ru Данилой Игнатовым.