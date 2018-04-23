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Зарипов пошутил о переименовании Кубка Гагарина в Кубок Татарина
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Зарипов пошутил о переименовании Кубка Гагарина в Кубок Татарина 

Казанский Портал 1 час назад
Данис Зарипов. Фото: ak-bars.ru  Игрок «Ак Барса» Данис Зарипов в шутку предположил, что после третьей победы казанцев в Кубке Гагарина трофей могут переименовать.
«Кубок Татарина? Может, после третьего раза руководство КХЛ задумается о таком переименовании», — цитирует Зарипова «Р-Спорт».
«Эмоции после каждой победы одинаковые — максимально положительные. Их ни с чем не сравнить. Мы начинаем сезон с желанием победить, и нам это удалось», — добавил хоккеист.
Вчера «Ак Барс» обыграл ЦСКА в финальной серии и выиграл Кубок Гагарина.
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