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Гол и ассист Коноплянки не помогли «Шальке» обыграть «Кельн»
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Гол и ассист Коноплянки не помогли «Шальке» обыграть «Кельн» 

Soccer News 33 минуты назад
Фото: Soccer News
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и гельзенкирхенский «Шальке» поделили очки. Героем поединка в составе гостей стал украинский вингер Евгений Коноплянка, отметившийся результативной передачей и забитым мячом.
"Кельн" — «Шальке» — 2:2  Голы: Эмболо, 5 — 0:1, Коноплянка, 23 — 0:2, Битенкур, 26 — 1:2, Риссе, 83 — 2:2.
"Кельн": Хорн, Соренсен (Марох, 32), Мере, Хайнц, Риссе, Хогер, Озджан (Козиелло, 63), Хендверкер (Кордоба, 78), Эктор, Теродде, Битенкур.
"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Маккенни, Очипка, Эмболо (Бургшталлер, 46), Ди Санто (Харит, 85), Коноплянка (Бенталеб, 64).
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