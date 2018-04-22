Гол и ассист Коноплянки не помогли «Шальке» обыграть «Кельн» 

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и гельзенкирхенский «Шальке» поделили очки. Героем поединка в составе гостей стал украинский вингер Евгений Коноплянка, отметившийся результативной передачей и забитым мячом.
"Кельн" — «Шальке» — 2:2 Голы: Эмболо, 5 — 0:1, Коноплянка, 23 — 0:2, Битенкур, 26 — 1:2, Риссе, 83 — 2:2.
"Кельн": Хорн, Соренсен (Марох, 32), Мере, Хайнц, Риссе, Хогер, Озджан (Козиелло, 63), Хендверкер (Кордоба, 78), Эктор, Теродде, Битенкур.
"Шальке": Фарманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Горетцка, Маккенни, Очипка, Эмболо (Бургшталлер, 46), Ди Санто (Харит, 85), Коноплянка (Бенталеб, 64).