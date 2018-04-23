«Локомотив» может начинать праздновать чемпионство?

«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Красно-белые (50 очков) остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, отставание от лидирующего «Локомотива» составляет семь очков. Занимающий вторую строчку ЦСКА (51) отстаёт от «железнодорожников» на шесть баллов.

Чтобы оформить чемпионство уже в следующем туре без помощи конкурентов, «Локомотиву» нужно обыграть «Краснодар». «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Локо» может начинать праздновать?

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.