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«Локомотив» может начинать праздновать чемпионство?
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«Локомотив» может начинать праздновать чемпионство? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Красно-белые (50 очков) остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, отставание от лидирующего «Локомотива» составляет семь очков. Занимающий вторую строчку ЦСКА (51) отстаёт от «железнодорожников» на шесть баллов.
Чтобы оформить чемпионство уже в следующем туре без помощи конкурентов, «Локомотиву» нужно обыграть «Краснодар». «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Локо» может начинать праздновать?
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
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