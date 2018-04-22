Гарипов: никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА. «В финале легче было играть, чем в предыдущих раундах, потому что уже в финале. Психологически не было тяжело, главное было показать свою лучшую игру. Слава богу, я показал её в финальной серии. Конечно, тяжело физически, но мы готовились весь сезон, бегали кроссы. Это дало нам пользу и силы в это время.

Что могу ответить критикам? Я никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом. У меня изначально была мечта выиграть кубок с „Ак Барсом“, слава всевышнему, мы выиграли кубок. Я татарин, я родился и живу в Казани и выиграл кубок с родным клубом.