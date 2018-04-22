Ещё
Гарипов: никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарипов: никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА. «В финале легче было играть, чем в предыдущих раундах, потому что уже в финале. Психологически не было тяжело, главное было показать свою лучшую игру. Слава богу, я показал её в финальной серии. Конечно, тяжело физически, но мы готовились весь сезон, бегали кроссы. Это дало нам пользу и силы в это время.
Что могу ответить критикам? Я никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом. У меня изначально была мечта выиграть кубок с „Ак Барсом“, слава всевышнему, мы выиграли кубок. Я татарин, я родился и живу в Казани и выиграл кубок с родным клубом.
Пока о будущем не думаю, не знаю. Лучший игрок в „Ак Барсе“? Вся команда!», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
Горбатенко: Дзюба что-то доказал тренеру сборной России в матче с «Зенитом» «Кёльн» вырвал ничью в матче с «Шальке-04» Россия – Швеция – 1:2 – обзор матча, 19.04.2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё26
Определился победитель Кубка Гагарина11
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тренер «Краснодара» объяснил поражение от ЦСКА
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение