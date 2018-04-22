Липчанки могут принять участие в отборе на конкурс «Краса Вселенной 2018»

Впервые в Липецке пройдет отборочный этап на международный конкурс красоты «Краса Вселенной 2018».

В июне в РК «Быханов» будет выбрана первая участница финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018», который пройдет в сентябре в Москве.

Участница, занявшая первое место в конкурсе «Краса Вселенной Липецк 2018» поедет в Москву представлять Россию на международном уровне. Участницы, занявшие второе и третье место выходят во всероссийский финал «Краса Вселенной Россия 2018», который пройдет в прямом радиоэфире в июне/июле на одной из популярных московских радиостанций.

Участницы из Липецка могут заполнять анкеты до 5 мая. Заполнить анкету можно на сайте конкурса по ссылке. Участвовать могут гражданки России в возрасте 18-27 лет, ростом от 165 см, без детей и не замужем.

Всего пять российских участниц будут представлять Россию на международном конкурсе «Краса Вселенной 2018» в Москве. В международном финале на сцене концертного зала встретятся 12 участниц из разных стран мира.