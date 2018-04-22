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Большой забег: в Батуми прошел международный марафон
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Большой забег: в Батуми прошел международный марафон 

Мир24 28 минут назад
Участие в нем приняли вместе с местными жителями и многочисленные туристы, передает «МИР 24».
Однако дистанция в 21 километр дня многих оказалась непреодолимой. Врачам пришлось даже несколько раз оказывать медицинскую помощь участникам забега. Первым пришел к финишу студент из Кении. Чтобы пробежать всю дистанцию, ему понадобилось меньше часа.
«Я очень-очень счастлив. Люблю Батуми и всю вашу страну», — сказал участник марафона Кимутай Кимлимо.
Всем лидерам забега организаторы вручили медали и памятные сувениры.
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