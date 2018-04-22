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«Кёльн» вырвал ничью в матче с «Шальке-04»
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«Кёльн» вырвал ничью в матче с «Шальке-04» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Кёльн» сыграл вничью с «Шальке-04» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал нападающий «Шальке-04» Брил Эмболо, отличившийся на 4-й минуте поединка. В середине первого тайма полузащитник Евгений Коноплянка удвоил преимущество гостей. Хавбек Леонардо Биттенкорт до перерыва сократил разницу в счёте. Точку в матче поставил полузащитник Марсель Риссе на 83-й минуте.
«Кёльн», набрав 22 очка, занимает последнее место в турнирной таблице немецкого первенства, «Шальке-04» (56) — на второй строчке.
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