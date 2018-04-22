Семак: «Уфа» может быть довольна ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер Уфы Сергей Семак прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Сегодня я не могу быть недовольным ничьей. Давление во втором тайме было ощутимое. У нас был хороший момент после удара Слая. «Локомотив» тоже имел несколько хороших шансов. Сегодня нам надо быть довольными ничьей. С ЦСКА мы могли выигрывать, но пропустили обидный гол — тогда остался неприятный осадок. Сегодня подобного не было. Заработали то, что получили.