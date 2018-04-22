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Семак: «Уфа» может быть довольна ничьей с «Локомотивом»
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Семак: «Уфа» может быть довольна ничьей с «Локомотивом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер Уфы Сергей Семак прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).
«Сегодня я не могу быть недовольным ничьей. Давление во втором тайме было ощутимое. У нас был хороший момент после удара Слая. «Локомотив» тоже имел несколько хороших шансов. Сегодня нам надо быть довольными ничьей. С ЦСКА мы могли выигрывать, но пропустили обидный гол — тогда остался неприятный осадок. Сегодня подобного не было. Заработали то, что получили.
Повлияло ли на наш настрой то, что «Уфа» не сможет сыграть в Лиге Европы из-за вылета «Спартака»? Конечно, нечего это скрывать. Для нашей команды было важно хотя бы чувствовать возможность борьбы за что-то существенное, как Лига Европы. Здорово, что ребята прочувствовали такое. Но мы прекрасно понимаем, что для прогресса нужно играть на 100% каждую игру. Иногда получается, сегодня качество было чуть ниже. Страха перед топами нет, и это плюс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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