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Голы Это'О и Яховича принесли «Коньяспору» победу над «Касымпашой»
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Голы Это'О и Яховича принесли «Коньяспору» победу над «Касымпашой» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
«Акхисар» и «Гезтепе» сыграли вничью в матче чемпионата Турции — 1:1. «Акхисар» мог победить, однако бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев не забил пенальти.
В другой игре «Коньяспор» одолел «Касымпашу» — 2:0. По одному голу забили экс-капитан «Анжи» Самюэль Это'О и заменивший его бывший нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович.
Еще в одном матче «Бешикташ» переиграл «Малатьяспор» и вышел на второе место в чемпионате, отставая на 1 очко от «Галатасарая».
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав остался в запасе стамбульцев, поскольку не до конца восстановился после мышечной травмы. Другой бывший футболист армейцев Джанер Эркин вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.
Чемпионат Турции
Суперлига
30-й тур  "Акхисар" — «Гезтепе» — 1:1 (1:1)
Голы: Челик, 3 (1:0). Гилас, 15 — с пенальти (1:1).
Незабитый пенальти: Селезнев (А), 42.
"Коньяспор" — «Касымпаша» — 2:0 (1:0)
Голы: Это'О, 11 (1:0). Яхович, 86 (2:0).
"Бешикташ" — «Малатьяспор» — 3:1 (1:1)
Голы: Негредо, 13 (1:0). Перейра, 33 (1:1). Талиска, 81 (2:1), Куарежма, 88 (3:1).
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