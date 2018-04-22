«Брюгге» сыграл вничью в матче чемпионата Бельгии, Габулов пропустил 4 гола

В матче 5-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Брюгге» принимал на своём поле «Стандард». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 4:4.

В составе хозяев дубль оформил Абдулай Диаби, а ещё по голу на свой счёт записали Уэсли и Руд Вормер . За «Стандард» дважды отличился Эдмилсон, по разу точными ударами отметились Рено Эмон и Дуйе Чоп. В составе «Брюгге» полный матч провёл российский голкипер Владимир Габулов

«Брюгге» (41 очко) лидирует в турнирной таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, «Стандард» (32) — на третьей строчке.