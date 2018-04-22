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Воспитанник «Урала» сыграет за клуб на чемпионате РФПЛ по FIFA 18
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Воспитанник «Урала» сыграет за клуб на чемпионате РФПЛ по FIFA 18 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
«Урал»​ объявил, что представлять клуб на eFootball RFPL Championship будет воспитанник ДЮСШ клуба и сильнейший игрок Екатеринбурга Владислав «Xabik7» Хабибулин. Финальная стадия чемпионата РФПЛ по FIFA 18 состоится 28 и 29 апреля в Москве. Два победителя турнира получат путевки на отборочный турнир чемпионата мира.
Ранее стало известно, что представлять «Ростов» будет Сергей «Kefir» Никифоров, «Динамо» — Антон «Klenoff» Кленов, ЦСКА — Андрей «Timon» Гурьев, «Локомотив» — Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, а «Анжи» — Хан «hantigr_4» Балабеков.
РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18
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