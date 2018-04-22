Билялетдинов: «Всегда говорил — только честный труд приведет к Кубку Гагарина»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Общий счет в серии до четырех побед — 4-1. Сегодня ЦСКА проиграл «Ак Барсу» в Казани со счетом 0:1.

«Очень горжусь вами, знаю, какую работу вы провели, как вы пахали. Я всегда говорил, что только честный труд приведет нас к этому Кубку Гагарина, к которому мы всегда шли. Было тяжело, было сложно, но мы шли, мы честно вкалывали и победили, спасибо вам», — сказал Билялетдинов, обращаясь к хоккеистам команды в раздевалке после завершения финальной серии Кубка Гагарина.

Слова Билялетдинова приводит.