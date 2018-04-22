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«Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом», Габулов пропустил 4 гола
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«Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом», Габулов пропустил 4 гола 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
«Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» в матче 5-го тура чемпионского раунда плей-офф — 4:4. Место в воротах «Брюгге» занимал российский голкипер Владимир Габулов. Всего он пропустил 14 голов в 8 играх за «Брюгге», лишь один раз оставив ворота в неприкосновенности — в предыдущей встрече с «Шарлеруа» (6:0).
За пять туров до конца чемпионата «Брюгге» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя «Андерлехт» на 7 очков, а «Гент» отстает по потерянным очкам на 5 баллов.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
Плей-офф I  5-й тур  "Брюгге" — «Стандард» — 4:4 (3:2)
Голы: Вормер, 8 (1:0). Уэсли, 28 (2:0). Эдмилсон Жуниор, 30 (2:1). Диаби, 34 (3:1). Эдмилсон Жуниор, 40 (3:2). Эмон, 66 (3:3). Диаби, 83 — с пенальти (4:3). Чоп, 90+3 (4:4).
"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс (Рафаэлов, 65), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб (Шольц, 85), Диаби, Уэсли (Диатта, 65).
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