Полиция Болгарии задержала футбольного болельщика, ранившего сотрудника полиции

СОФИЯ, 22 апреля. / ТАСС /. Полиция Болгарии арестовала футбольного хулигана, который ранил сотрудницу жандармерии во время матча между софийскими командами «Левски» и ЦСКА. Об этом в воскресенье сообщил директор софийской полиции Ивайло Иванов

"Болельщик, который бросил петарду в сотрудников полиции, добровольно сдался и выразил сожаление в связи с произошедшим", — сообщил Иванов.

Прокурор Эмилия Русинов проинформировала, что болельщику предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, ему грозит заключение под стражу на срок от 5 до 15 лет.

Инцидент с участием болельщиков произошел 18 апреля во время матча между «Левски» и ЦСКА на национальном стадионе «Васил Левски». Петарда, брошенная с трибуны, попала в голову 24-летней сотрудницы жандармерии, причинив ей серьезные повреждения, которые угрожали потерей зрения. По итогам матча было задержано около 40 болельщиков «Левски», однако совершивший нападение на полицейских в первые часы после происшествия не был обнаружен.

Инцидент на стадионе снова поставил вопрос о мерах безопасности на футбольных матчах. На расширенном заседании МВД Минспорта и Болгарского футбольного союза было принято решение смонтировать дополнительную систему видеонаблюдения и ввести тщательный досмотр болельщиков, чтобы не допустить проноса на стадионы запрещенных веществ. Планируется изменить законодательство, которое будет направлено на усиление мер личной ответственности.

Дисциплинарная комиссия Болгарского футбольного союза в пятницу рассмотрела этот инцидент и приняла решение оштрафовать «Левски» за поведение болельщиков на 4 тыс. левов (около €2 тыс.) и обязала клуб провести один матч без зрителей.