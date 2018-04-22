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Полиция Болгарии задержала футбольного болельщика, ранившего сотрудника полиции
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Полиция Болгарии задержала футбольного болельщика, ранившего сотрудника полиции 

ТАСС 15 минут назад
СОФИЯ, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция Болгарии арестовала футбольного хулигана, который ранил сотрудницу жандармерии во время матча между софийскими командами «Левски» и ЦСКА. Об этом в воскресенье сообщил директор софийской полиции Ивайло Иванов.
"Болельщик, который бросил петарду в сотрудников полиции, добровольно сдался и выразил сожаление в связи с произошедшим", — сообщил Иванов.
Прокурор Эмилия Русинов проинформировала, что болельщику предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, ему грозит заключение под стражу на срок от 5 до 15 лет.
Инцидент с участием болельщиков произошел 18 апреля во время матча между «Левски» и ЦСКА на национальном стадионе «Васил Левски». Петарда, брошенная с трибуны, попала в голову 24-летней сотрудницы жандармерии, причинив ей серьезные повреждения, которые угрожали потерей зрения. По итогам матча было задержано около 40 болельщиков «Левски», однако совершивший нападение на полицейских в первые часы после происшествия не был обнаружен.
Инцидент на стадионе снова поставил вопрос о мерах безопасности на футбольных матчах. На расширенном заседании МВД, Минспорта и Болгарского футбольного союза было принято решение смонтировать дополнительную систему видеонаблюдения и ввести тщательный досмотр болельщиков, чтобы не допустить проноса на стадионы запрещенных веществ. Планируется изменить законодательство, которое будет направлено на усиление мер личной ответственности.
Дисциплинарная комиссия Болгарского футбольного союза в пятницу рассмотрела этот инцидент и приняла решение оштрафовать «Левски» за поведение болельщиков на 4 тыс. левов (около €2 тыс.) и обязала клуб провести один матч без зрителей.
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