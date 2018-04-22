В Болгарии задержан фанат, ранивший женщину-полицейского во время матча

Полиция Болгарии отыскала и арестовала болельщика софийского «Левски», который нанес повреждение сотруднице правоохранительных органов во время матча 4-го тура плей-офф чемпионов национального первенства с ЦСКА, сообщает ТАСС

"Болельщик, который бросил петарду в сотрудников полиции, добровольно сдался и выразил сожаление в связи с произошедшим", — сообщил директор софийской полиции.

Фанату предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Он может быть наказан тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва.