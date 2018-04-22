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В Болгарии задержан фанат, ранивший женщину-полицейского во время матча
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В Болгарии задержан фанат, ранивший женщину-полицейского во время матча 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Болгарии отыскала и арестовала болельщика софийского «Левски», который нанес повреждение сотруднице правоохранительных органов во время матча 4-го тура плей-офф чемпионов национального первенства с ЦСКА, сообщает ТАСС.
"Болельщик, который бросил петарду в сотрудников полиции, добровольно сдался и выразил сожаление в связи с произошедшим", — сообщил директор софийской полиции.
Фанату предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Он может быть наказан тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Болгарии во время дерби женщина-полицейский получила ранения после взрыва.
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