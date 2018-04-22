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Рязанцев пока не определён по поводу своего будущего
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Рязанцев пока не определён по поводу своего будущего 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев после гостевой победы над «Тосно» (2:0) в матче 27-го тура РФПЛ прокомментировал ситуацию со своим будущем. Права на хавбека принадлежат «Зениту», а за «Амкар» он выступает на правах аренды до конца сезона. Контракт Рязанцева с «Зенитом» истекает ближайшим летом, после чего он станет свободным агентом.
У футболиста спросили: «Через три недели вы возвращаетесь в Санкт-Петербург. Но ваш контракт с „Зенитом“ тоже заканчивается. Что дальше?»
«Когда вернусь, самое главное, чтобы была хорошая погода. А там посмотрим», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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