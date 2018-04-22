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Рязанцев: у «Амкара», как и у «Тосно», тоже есть вопросы по судейству
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Рязанцев: у «Амкара», как и у «Тосно», тоже есть вопросы по судейству 

Чемпионат.com 15 минут назад
Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (2:0) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Все очень устали, потому что игра была тяжёлой. Победа всё оправдывает. Но, конечно, нам нужны ещё очки. Игроки «Тосно» были не в лучшем эмоциональном состоянии после Кубка России? Да, думаю, вообще они лучше взаимодействуют. Хотя не сказал бы, что это повлияло на исход. Естественно, матч со «Спартаком» отнял много сил, но мы тоже играли с ЦСКА.
Что касается того, что «Тосно» недоволен судейством, то, думаю, это эмоции. У нас тоже есть вопросы по судейству, если брать этот матч или какой-то другой. Футболисты бывают недовольны решениями арбитров — это нормально. «Тосно» сегодня не создал явных моментов, а у нас были ещё шансы. Наверное, игра складывалась бы чуть-чуть по-другому, если бы не пенальти. Но мы в любом случае выиграли много борьбы», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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