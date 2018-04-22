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Сергей Семак: «Уфе» тяжело даются переходы с искусственного на натуральное поле"
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Сергей Семак: «Уфе» тяжело даются переходы с искусственного на натуральное поле" 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0), отметил что его команда в концовке встречи подсознательно играла на удержание счета. Специалист выразил мнение, что для победы не хватило игроков.
— Ничья не плохой для нас результа, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Семак. — Что касается качества игры, не совсем получалось в атаке. Много ошибались сами. У «Локомотива» получались выходы после наших ошибок. По одному хорошему моменту команды создали во втором тайме. «Локомотив» владел территориальным преимуществом во втором тайме, но достаточно надежно сыграли в обороне. Мы довольны ничьей по сегодняшней игре. Будем работать, идти дальше. Все-таки тяжело даются переходы с искусственного на натуральное поле. Разный отскок, да и ноги не в свежем состоянии. Но у нас такой возможности нет — тренироваться на натуральных полях. Имеем то что имеем.
— Практически одновременный выход Кротова и Облякова на что был заточен? Отодвинуть игру от своих ворот не получилось.
— Да, но это не от них зависело. Просто низко садились, а надо было выше играть, конечно. Еще бы пару замен, игру бы от ворот отодвинули, но не такая большая вариативность у нас сегодня была. И «Локомотив» перешел на вал. Надо было держать рослых игроков. Не хватило игроков для прессинга. Облякова и Кротова было мало, чтобы навязать борьбу. Нужно было выше играть, тогда бы по-другому все сложилось. В концовке подсознательно давил результат. Будем работать дальше. Ничья с лидером на выезде — неплохой результат.
Локомотив — Уфа
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