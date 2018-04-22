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Никитин — журналистам: с Билялетдиновым нельзя так разговаривать, он всё доказал
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Никитин — журналистам: с Билялетдиновым нельзя так разговаривать, он всё доказал 

Чемпионат.com 10 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер столичного ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в финале кубка Гагарина.
«Мы не смогли подстроиться под «Ак Барс», а когда подстроились, то уже было поздно, удача была не на нашей стороне. Это сказалось отсутствие опыта, теперь мы его получили сполна. В большинстве ничего не получилось, но мы играли против хорошей команды. Не скажу, что плохо играли в большинстве, но моменты надо реализовывать. Не получилось, это тоже было причиной поражения. Возможно, пятый матч был для нас лучшим в серии. Опыт приобретается через матчи, тут рассказы и рисунки не помогут.
Мы всегда уважаем соперника своего, тем более тренерский штаб «Ак Барса» и лично Зинэтулу Хайдяровича я хорошо знаю. Их победа в финале заслуженная. Честно говоря, на пресс-конференциях в этой серии мне иногда было просто неудобно. Ладно бы, со мной так журналисты разговаривали, а с Билялетдиновым так нельзя разговаривать. Это заслуженный человек. И он всё доказал своими результатами», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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