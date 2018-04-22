Четыре игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России 

Тренерский штаб сборной России вызвал четырех игроков «Ак Барса», сообщает официальный твиттер клуба.
Альберт Яруллин, Василий Токранов, Владимир Ткачев, Станислав Галиев вызваны сборную России для подготовки к чемпионату мира. pic.twitter.com/yXcQpFmxUh
— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 22, 2018
Для подготовки к чемпионату мира в расположение сборной России отправляются защитники Альберт Яруллин, Василий Токранов, а также форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев.
Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Решающий гол на счету канадца Роба Клинкхаммера.
На следующей неделе сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — «Шведских играх».
Чемпионат мира в Копенгагене и Хернинге стартует 4 мая.