Четыре игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России вызвал четырех игроков «Ак Барса», сообщает официальный твиттер клуба.

— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 22, 2018

Для подготовки к чемпионату мира в расположение сборной России отправляются защитники Альберт Яруллин, Василий Токранов, а также форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев.

Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Решающий гол на счету канадца Роба Клинкхаммера

На следующей неделе сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — «Шведских играх».

Чемпионат мира в Копенгагене и Хернинге стартует 4 мая.