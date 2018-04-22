«Алавес» в гостях разгромил «Лас-Пальмас», отправив его в Сегунду

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» в гостях разгромил «Лас-Пальмас», отправив хозяев уже официально в Сегунду. "Лас-Пальмас" — «Алавес» — 0:4 Голы: Мунир, 51 — 0:1, Мунир, 73 — 0:2, Медран, 79 — 0:3, Собрино, 90+1 — 0:4. "Лас-Пальмас": Рауль, Симон, Гарсия, Гальвес, Агиррегарай (Начо, 46), Этебо, Кастеллано, Халилович (Самперио, 46), Гомес, Эзекиель (Толедо, 71), Каллери. "Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Алексис (Гвидетти, 68), Эли, Дуарте, Ибаи, Гарсия, Пина, Вакасо (Альфонсо, 68), Мунир (Медран, 74), Собрино.