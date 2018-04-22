Ещё
Илья Геркус: «Аукается перенесенный матч с „Ахматом“, ребята нервничают, ошибаются»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Геркус: «Аукается перенесенный матч с „Ахматом“, ребята нервничают, ошибаются» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что на игроках сказывается непростой календарь и перенесенные матчи.
— Тяжело даются очки. «Уфа» припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. «Уфа» просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к «Краснодару».
— Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.
— Точно закрываться не будет. «Краснодар» играет в атакующий футбол.
— Что с Чорлукой случилось?
— Все в порядке, просто поберегли его.
"Спартак" способен ввязаться в чемпионскую борьбу?
— Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода… Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Спорт-Экспресс: последние новости
Гэри Невилл: "Арсеналу" идеально подходит Симеоне" Неманья Пейчинович: "Сложно играть против "Уфы", особенно когда в обороне стоят 11 человек" Мацей Рыбус: "Все команды бьются и хотят помешать "Локомотиву" в борьбе за чемпионство"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё73
Винер жестко обошлась с Мамун32
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»2
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение