Илья Геркус: «Аукается перенесенный матч с „Ахматом“, ребята нервничают, ошибаются»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что на игроках сказывается непростой календарь и перенесенные матчи.

— Тяжело даются очки. «Уфа» припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. «Уфа» просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к «Краснодару».

— Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

— Точно закрываться не будет. «Краснодар» играет в атакующий футбол.

— Что с Чорлукой случилось?

— Все в порядке, просто поберегли его.

"Спартак" способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

— Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода… Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3. (Юлия ЯКОВЛЕВА)