Геркус: «Весной мы дома набираем мало очков, что-то давит…»

— Тяжело даются очки, тяжело, тяжело. «Уфа» припарковала автобус. Нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело очень три матча в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки, уже просто не получилось. Конце пошли моменты, но не смогли все-таки сломать. Умеют, они обороняться умеют. Семак — мастер позиционной обороны. Не смогли, хотя очень хотели. Все в наших руках, по-прежнему. Будем готовиться к следующей игре, у нас неделя на подготовку, все будет хорошо.

— Дальше будет полегче, ведь там команды не будут закрываться?

— Точно. Следующие соперники играют в атакующий футбол. Нам, возможно, проще играть именно против таких команд.

— С Чорлукой что случилось?

— Ничего серьезного, он будет в строю совсем скоро, поберегли его. Все нормально, все здоровы, и все будут готовы.

— Как считаете, "Спартак" , который влетает с таким соперником как «Тосно», способен еще ввязаться в чемпионскую борьбу?

— Мы на себя смотрим. Мы сами себе можем только помешать, все в наших руках, не будем глядеть ни на кого, положительный результат нужен.

— Второй матч подряд «Локомотив» не может забить, это невезение или закономерность?

— Видите, этой весной мы дома набираем мало очков. Что-то давит… Второй матч подряд, да еще видите, погода… Нам так везет с погодой, потрясающе. Вчера было всего градуса три.

— Из-за погоды решили солдат запустить на трибуны?

— Это железнодорожные войска наши коллеги. Команда их наградила, популяризация нашего общества среди войск.