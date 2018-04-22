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Геркус: «Весной мы дома набираем мало очков, что-то давит…»
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Геркус: «Весной мы дома набираем мало очков, что-то давит…» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча с «Уфой» (0:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Сергей Румянцев.
— Тяжело даются очки, тяжело, тяжело. «Уфа» припарковала автобус. Нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело очень три матча в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки, уже просто не получилось. Конце пошли моменты, но не смогли все-таки сломать. Умеют, они обороняться умеют. Семак — мастер позиционной обороны. Не смогли, хотя очень хотели. Все в наших руках, по-прежнему. Будем готовиться к следующей игре, у нас неделя на подготовку, все будет хорошо.
— Дальше будет полегче, ведь там команды не будут закрываться?
— Точно. Следующие соперники играют в атакующий футбол. Нам, возможно, проще играть именно против таких команд.
— С Чорлукой что случилось?
— Ничего серьезного, он будет в строю совсем скоро, поберегли его. Все нормально, все здоровы, и все будут готовы.
— Как считаете, "Спартак", который влетает с таким соперником как «Тосно», способен еще ввязаться в чемпионскую борьбу?
— Мы на себя смотрим. Мы сами себе можем только помешать, все в наших руках, не будем глядеть ни на кого, положительный результат нужен.
— Второй матч подряд «Локомотив» не может забить, это невезение или закономерность?
— Видите, этой весной мы дома набираем мало очков. Что-то давит… Второй матч подряд, да еще видите, погода… Нам так везет с погодой, потрясающе. Вчера было всего градуса три.
— Из-за погоды решили солдат запустить на трибуны?
— Это железнодорожные войска наши коллеги. Команда их наградила, популяризация нашего общества среди войск.
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