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Сергей Семак: «У „Уфы“ нет страха перед топ-клубами»
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Сергей Семак: «У „Уфы“ нет страха перед топ-клубами» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в атаке его команда сыграла ниже своих возможностей.
— В первом тайме больше владели мячом, — сказал Семак. — В атаке много ошибались в обоих таймах. После этих ошибок возникала острота у наших ворот. Впереди мы сыграли ниже своих возможностей. Два футболиста вылетели, и пришлось сделать изменения. Результат неплохой, в обороне играли неплохо, а вот в атаке надо создавать больше моментов.
— Шестое место не дает право играть в еврокубках. Это как-то повлияло?
— Конечно. Для нашей команды важно почувствовать вкус призрачного шанса борьбы за что-то существенное. Здорово, что ребята почувствовали первый шажок наверх. Для того, чтобы прогрессировать, надо играть на сто процентов. Иногда это получается. Мы можем играть с любой командой. Получается лучше или хуже, но нет страха перед топ-клубами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Локомотив — Уфа
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